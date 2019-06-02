مكتب المرجعية العليا يحدد ايام رصد هلال شهر شوال

2019/06/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في كراس مواقيت الاهلة الصادر عن مكتب المرجع الاعلى "يتوقع ان يكون هلال شهر شوال في مساء يوم الثلاثاء " 29/ رمضان/ 1440هـ " الموافق " 4/حزيران/2019م " في افق مدينة النجف الاشرف عند غروب الشمس في الساعة 7:05".واضاف انه" في هذه الحالة يتوقع ان يُرى الهلال ضعيفاً.وذكرت مقدمة الكراس ايضا، ان" هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك".انتهى..م.ر

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