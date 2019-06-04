هشام السهيل يؤكد اهمية القبض على المطلوبين بقضايا النزاهة والارهاب لتعزيز سلطة القانون

2019/06/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل اهمية القبض على المطلوبين بقضايا النزاهة والارهاب لتعزيز سلطة القانون والقضاء .وقال السهيل في تصريح له ” نحن مع القاء القبض على كل المطلوبين للقضاء في قضايا النزاهة والارهاب في الداخل والخارج لزيادة تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والقانون “.وطالب السهيل كافة الجهات المعنية باكمال ملفات الاسترداد لاعادة […]

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