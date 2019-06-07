2019/06/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموقع، ان" الفنان الكوميدي "محمد نجم" أحد رواد الكوميديا المسرحية كان أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضي دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقي".

يذكر أن الفنان "محمد نجم" اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلطة دماغية تودي بحياة الفنان المصري "محمد نجم" ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلطة دماغية تودي بحياة الفنان المصري "محمد نجم" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).