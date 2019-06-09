2019/06/09 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن إلقائها القبض على متهمين بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقالت القيادة في بيان لها إنه تم “إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ابو دشير وبالجرم المشهود وبحوزتهما مادة الكرستال (المخدرات ) وجهاز تعاطي المخدرات”.وأضافت القيادة، أن “عملية القبض تمت من قبل اللواء السابع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهمين يتاجران في المخدرات بمنطقة ابو دشير ببغداد وكالة الاستقلال.

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