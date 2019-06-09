محكمة في مولدوفا تعفي الرئيس من منصبه وتعين بديلا عنه

2019/06/09 | 23:16

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(المستقلة)..



قال بيان إن محكمة في مولدوفا قررت يوم الأحد إعفاء الرئيس إيجور دودون من واجباته وتعيين رئيس الوزراء السابق بافل فيليب رئيسا مؤقتا.

وكان الحزب الديمقراطي لمولدوفا بزعامة فيليب قد تعهد يوم السبت بالطعن في شرعية حكومة جديدة شكلها الحزب الاشتراكي المدعوم من روسيا وتكتل أكوم المؤيد للاتحاد الأوروبي.



وكان دودون رئيسا سابقا للحزب الاشتراكي وأيد تشكيل الحكومة الجديدة.

ألأحزاب في مولدوفا اتفقت السبت على تشكيل حكومة وتعيين مايا ساندو، وزيرة التعليم ومستشارة البنك الدولي سابقا، رئيسة للوزراء ومنحها تفويضا بكبح نفوذ الأثرياء الذين لهم نفوذ سياسي في واحدة من أفقر دول أوروبا.

وشكل تكتل (أكوم) المنتمي له ساندو والمؤيد للاتحاد الأوروبي ائتلافا مع الحزب الاشتراكي المدعوم من روسيا في نهاية لجمود استمر شهورا.

لكن الائتلاف دخل في خلاف مع الحزب الديمقراطي لمولدوفا والمحكمة الدستورية التي قالت في وقت سابق إنه ينبغي حل البرلمان وإن أي قرار سيتخذه المجلس بشأن تشكيل الحكومة سيكون باطلا.

وساندو من أقوى المعارضين للحزب الديمقراطي الذي شكل الحكومة السابقة وزعيمه رجل الأعمال فلاديمير بلاهوتنويك الذي تتهمه بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت ساندو “الظلم انتهى اليوم في مولدوفا.



اليوم تبدأ عملية تطهير مولدوفا”.

ويتهم الديمقراطيون تكتل اكوم والاشتراكيين باغتصاب السلطة تلبية لأوامر روسيا، وقال أدريان كاندو نائب رئيس الحزب الديمقراطي إن حزبه سيطعن في تشكيل الحكومة أمام القضاء.

المصدر: Euronews

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