2019/06/10 | 06:32

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العهد نيوز- واسط

ضربت هزة ارضية مدينة الكوت مركز محافظة واسط صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل / العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان "اهالي المدينة اصابهم الذعر بعد

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