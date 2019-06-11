بارزاني “يتشرط” على الحكومة .. !!

2019/06/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نبراس الحسيني اشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سحب الجيش وكافة القوات المسلحة العراقية من محافظة كركوك للتفاوض مع بغداد .النائب دانا جزعا زعم ان الحزب حسم امره...أكمل القراءة ←

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