دار الافتاء تعلن عن الدورة التاسعة لمواجهة التفكك الأسري والحد من الطلاق

2019/06/11 | 22:56

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

لمواجهة التفكك الأسرى والحد من انتشار الطلاق..دار الإفتاء تعلن عن فتح باب القبول للدفعة التاسعة لتأهيل المقبلين على الزواج– مستشار مفتى الجمهورية : البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات الحياتيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى إطار دورها المجتمعى وسعيها الدائم لمواجهة ظاهرة التفكك الأسرى و الحد من ارتفاع نسب الطلاق وتحقيق الترابط الأسرى أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة التاسعة في برنامج إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج ، الذي يستمر فى الفترة من 17 يونيو الجارى إلى 24 يوليو 2019م .وقال الدكتور إبراهيم نجم ، مستشار مفتى الجمهورية ، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء : إن قيام دار الإفتاء المصرية بتنظيم البرامج والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدار تحت قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية ، انطلاقا من دورها المجتمعى الرائد للحفاظ على الترابط الأسرى ومواجهة ظاهرة التفكك الأسرى والحد من ارتفاع نسب الطلاق والتوعية بمخاطر الطلاق على الأسرة والمجتمع .وأوضح مستشار مفتى الجمهورية أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يسعى لتدعيم وتزويد الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة ، ويهدف إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان للحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى.وأشار الدكتور نجم إلى أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يتضمن بعض الأهداف التفصيلية أيضا حيث يتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادراً على : إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين ، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية ، والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية ، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.وحول مدة البرنامج أوضح مستشار مفتى الجمهورية أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يستغرق ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية لتدعيم الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة والحفاظ على الترابط الأسرى.

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