نائب يكشف عن سجناء “فضائيين” وفساد بالسجون بعشرات المليارات

2019/06/12 | 18:00

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(المستقلة)… كشف رئيس تحالف “سائرون” في محافظة ديالى النائب برهان المعموري عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين ، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وقال المعموري في بيان اليوم، انه “تعتبر دائرة الاصلاح من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق” ، مبيناً انها “تكلف ميزانية الدولة شهرياً عشرات المليارات لتغطية تكاليف عقود إطعام السجناء”.

وأضاف ان “هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام”، لافتاً إلى ان “هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح”.

ودعا المعموري “مدير عام دائرة الإصلاح إلى الكشف عن الاعداد الحقيقية للسجناء والافصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني”، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام”.

يشار الى ان الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي قد شكلت مجلسا اعلى لمكافحة الفساد المالي والاداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها.



(النهاية)

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