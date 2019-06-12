وزير التخطيط يبحث مع وكيل الاقتصاد الألماني ملفي الاستثمار والاعمار

2019/06/12 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأربعاء، مع وكيل وزير الاقتصاد الألماني "مارتن بييغر"، التعاون المشترك بين البلدين في ملفي الاستثمار والاعمار.

وأفد بيان للمكتب الإعلامي لوزير التخطيط اليوم، (12 حزيران 2019)، ان "نوري صباح الدليمي، استقبل في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، (مارتن بييغر) وكيل وزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الذي حضره (سيريل نون) السفير الالماني لدى العراق بحث التعاون المشترك في ملفي الاستثمار والاعمار".

واضاف البيان ان "نوري الدليمي أوضح في المؤتمر الصحفي المشترك ان اللقاء بحث تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك ولاسيما مع شركة (سيمنز)، والوكالة الالمانية للتنمية الدولية لتعزيز اللامركزية GIZ، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص".

وتابع "فيما اعلن الوزير عن تعاون مشترك مع الجانب الألماني لتأهيل وتطوير الملاكات العراقية في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل للعاطلين؛ من خلال المشاريع الألمانية الفاعلة في العراق البالغة 15 مشروعا في مختلف القطاعات".

وختم البيان بالقول ان "الوفد الألماني من جانبه اشاد بما حققه العراق من خطوات فاعلة في مجال اعادة الاستقرار والتعافي في المناطق المحررة، مبينا ان "هناك تعاونا مثمرا بين الحكومتين العراقية والالمانية في مختلف المجالات، مؤكدين حرص المانيا على تعزيز العمل المشترك بين البلدين".

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