2019/06/12 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء الجوية تسجل وقوع هزة ارضية تبعد 160 كم عن بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تسجل وقوع هزة ارضية تبعد 160 كم عن بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تسجل وقوع هزة ارضية تبعد 160 كم عن بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).