مجلس علماء الرباط المحمدي يهنئ الحشد بذكرى تأسيسه الخامسة

2019/06/13 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي عبد القادر الالوسي، الخميس، هيئة الحشد الشعبي بالذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد، مثمنا التضحيات التي قدمها المقاتلين لدحر تنظيم داعش الاجرامي.وقال الالوسي خلال لقائه مدير عام الإدارة المركزية لهيئة الحشد الشعبي سلطان الموسوي ان فتوى الجهاد الكفائي المباركة كانت عظيمة التأثير لا سيما وأنها اقترنت ...

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