قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي تعثر على كدس للصواريخ شمال تكريت

2019/06/16 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي, الأحد, على كدس يحتوي صواريخ شمال تكريت.وقال موفدنا انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت قوة من اللواء السادس وبمشاركة الجهد الهندسي والاستخباري للواء على كدس يحتوي صواريخ تابعة لعناصر داعش الإجرامية في منطقة المحزم شمال مدينة تكريت", مبينا انه "تم نقل الكدس وتأمينه ".

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