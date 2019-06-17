الضربة القادمة، جارحة أم ذابحة ؟

2019/06/17 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي إن الوسيط الياباني، رئيس الوزراء، شينزو آبي، وكل الذين تورطوا بالوساطة بين نظام المعممين الإيرانيين وأمريكا يجهلون أصل التقية وكيف مسخه أصحاب الأخلاق غير الرافيعة ،من رجال الدين...أكمل القراءة ←

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