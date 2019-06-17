الهندسة العسكرية للحشد تنفذ حملة لكري وتنظيف مبزل

2019/06/17 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الاثنين، حملة كبرى لكري وتنظيف مبازل الخسف جنوب محافظة النجف الأشرف وذلك استعدادا للموسم الزراعي الحالي.وقال موفدنا ان "آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي نفذت حملة واسعة لكري وتنظيف مبازل الخسف الذي يربط ناحية القادسية وقضاء المشخاب وناحية الحيرة بطول 27 كم جنوب محافظة النجف".وأضاف الموفد ان هذه "الحملة ...

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