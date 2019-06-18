قصف بالكاتيوشا يجر العراق لحرب لا ناقة له بها ولا جمل

2019/06/18 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرهاصات الصراعات الدولية عادة ما تكون متوقعة من حيث أشكالها وأطرافها وملامحها والجهات التي تقودها أو تدعمها أو تؤيدها ، وبنفس الكيفية

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