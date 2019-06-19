جذور الأزمة وتراقيع الحلول !!

2019/06/19 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي في المثل الشعبي البغدادي ” الشك جبير والركعه صغيره ” مايعني تأويلاً مقبولاً ، هو إن أزمتنا السياسية واستعصاءاتها كبيرة في حين إن حلولها المطروحة من الطبقة السياسية...أكمل القراءة ←

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