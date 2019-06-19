كيف نحارب الفساد ونحن نطالب بإطلاق سراح الفاسدين ..؟

2019/06/19 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي ترى عجبا في العراق لا يضاهيه عجب ، ترى الغريب في العراق لا مثيل له في هذا العالم ، هذا يطالب بمكافحة الفساد ،، وهو فاسد ،،...أكمل القراءة ←

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