“العشائر العربية” يتهم الأمريكان بقيادة مؤامرة في صلاح الدين

2019/06/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لمجلس العشائر العربية الشيخ ثائر البياتي، الاثنين، عن مخطط عدواني جديد تقوده القوات الامريكية في محافظة صلاح الدين لتشكيل مجاميع مسلحة في المحافظة لاستهداف مقار الحشد الشعبي.وقال البياتي في تصريح صحفي، ان ” القوات الأمريكية في تزايد مستمر بقاعدة سبايكر والصينية وقاعدة الصديق في الدوز”، مشيرا ان “ضباطا امريكان يقومون بإجراء اتصالات ومقابلات مع شخصيات بارزة لإعادة الصحوات وتشكيل قوات من سكان المناطق المحررة واستبدالهم بالقوات الامنية ليستلموا امن المناطق”.وأضاف البياتي، أن “القوات الأمريكية تسعى إلى ضرب مقار الحشد الشعبي ولا نستبعد ان الحادث الاخير قرب احد مقار الحشد في بيجي كان بتخطيط وتنفيذ امريكي”.وكان النائب عن تحالف الفتح حسن الازيرجاوي كشف في تصريح لـ/المعلومة/، امس الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان اتفقت مع الولايات المتحدة بادخال قواتها القتالية الى أراضيه وإقامة القواعد العسكرية دون العودة للحكومة الاتحادية في بغداد

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