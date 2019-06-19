2019/06/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد عن عطب أكثر من 600 محولة كهربائية اغلبها شرق وجنوب العاصمة بغداد، فيما حمل وزارة الكهرباء مسؤولية عدم صيانتها بشكل صحيح.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي، إن “وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية الكاملة بعطب محولات الكهرباء في مناطق شرق وجنوب العاصمة وأطرافها، لافتة إلى إن اغلب المحولات الكهربائية في بغداد بحاجة إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطب اكثر من 600 محولة كهرباء في جنوب وشرق العاصمة بغداد وكالة الاستقلال.

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