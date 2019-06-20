عندما يكون بلدك نهبا ..!

2019/06/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ادهم الشبيب العراق ، لابد انها لعنة ما او دعاء !..بالنسبة لي وعلى المستوى الشخصي البحت وفي اطار نقاشي او جدلي التقليدي مع الملحدين اضع وبكل اريحية موضوع العراق...أكمل القراءة ←

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