2019/06/22 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..طوزخورماتو ينظم حفلا بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي نظم قضاء طوزخورماتو في محافظة كركوك حفلا بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي حيث حضرته شخصيات رسمية وحضور جماهيري كبير.

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