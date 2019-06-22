2019/06/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات ملعب اشعب الدولي جاهزاً لاستضافة كلاسيكو العراق بين الزورءا والقوة الجوة في لقاء مؤجل من الجولة الـ16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، غداً الاحد.المباراة كان من المفترض ان تقام في 15 آذار الماضي، لكن التدفق الكبير للجماهير ونزولهم الى مضمار الملعب، دفع المشرفين على اللقاء، الى تأجيل المواجهة لاشعار اخر حفاظاً على سلامة الجميع.وقال مدير ملعب الشعب بشير الجابر إنه "تم طبع 25 الف تذكرة مجانية ليتم توزيعها على جمهور الفريقين، حيث ستكون حصة كل فريق 12 الف و500 تذكرة تم توزيعها على الناديين".

واوضح أن "ملعب الشعب على اتم الاستعداد لاحتضان مواجهة الغد، إذ لن يتم السماح لاي شخص لا يحمل التذكرة من الدخول الى الملعب"، مبيناً ان "ادارة الملعب ستجتمع مع قيادة عمليات بغداد لوضع الية الدخول وتوقيت قطع الشوارع المؤدية الى الملعب".

يذكر ان ملعب الشعب الدولي يتسع لـ35 الف متفرج، فيما تم طبع 25 الف تذكرة، اي سيكون 10 الاف مقعد خالياً في مباراة الغد لاسباب تنظيمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملعب الشعب يتخذ تدابيره لتجنب تكرار احداث كلاسيكو آذار) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملعب الشعب يتخذ تدابيره لتجنب تكرار احداث كلاسيكو آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).