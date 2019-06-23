العدل تعلن افتتاح مديرية تسجيل عقاري الكرخ الاولى

2019/06/23 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن افتتاح العمل في مديرية التسجيل ‏العقاري الكرخ الاولى, وذلك بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل ‏الخدمات .‏

وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، فضيلة عبد الجبار ‏موزان، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، هذا الافتتاح يأتي ضمن توجيهات ‏وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني لتحقيق اهداف الوزارة لتقديم ‏خدمات عدلية ذات جودة عالية ترضي طموح المواطن لإنجاز ‏معاملاتهم وتذليل جميع المعوقات خدمة للصالح العام‎ ‌‏".واضاف، البيان، ان" افتتاح العمل جاء بعد اكمال استئناف ‏اعمال لجنة عمليات الجرد والتدقيق الكامل للأضابير الخاصة ‏بالمواطنين من جميع النواحي القانونية والحسابية والتدقيقية ‏والبحثية والوقوف على اهم احتياجاتها لتبسيط الاجراءات بما ‏يساهم في تسهيل عمل الدوائر التابعة للوزارة".انتهى..م.م

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