روحاني: لا ندعم المواجهة العسكرية ونسعى الى ارساء قواعد السلم في المنطقة والعالم

2019/06/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له خلال مؤتمر عقد في طهران، ان" الكثير من مشاكل المنطقة تعود الى ديكتاتورية بعض الدول وخاصة اميركا التي تنتهك القوانين الدولية"، مبينا، انه" لم يسبق معاقبة الدول التي تمتثل لقرارات مجلس الأمن بينما تضغط واشنطن اليوم على الدول التي تنفذ القرار 2231".واضاف روحاني، ان" جذور مشاكل المنطقة تعود الى الوجود العسكري الأميركي فيها والتدخل في شؤون دولها".واشار روحاني الى ان" اميركا هاجمت سابقا المنصات النفطية والسفن التجارية وطائرة ركاب واليوم تنتهك الأجواء الايرانية بطائرة مسيرة".انتهى..م.م

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