معلومة صادمة.. نائب اردني: وعدنا بتسديد جميع ديون البلاد مقابل تمرير صفقة القرن

2019/06/24 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال هنطش، في في تصريحات لموقع "سرايا" الاردني، انه" زار وفد من كتلة "الإصلاح" البرلمانية التي تمثل "جماعة الإخوان المسلمين" في مجلس النواب بالأردن، البلاط الملكي وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني"، مبينا، ان" الملك يتعرض لكثير من الضغوط من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية".واضاف، ان" إحدى الدول العربية مستعدة أن تدفع الدين العام الأردني مقابل أن يتخلى عن قراره السياسي وتصنيف الحركة الإسلامية كإرهابية"، مؤكداً أن "القيادة الهاشمية ترفض بشكل تام كل من يتعرض للسياسة والمجتمع الأردني".وبين النائب الاردني، ان" الملفات شملت كلاً من ملف "الغاز الإسرائيلي ووزارة الطاقة ووزارة المياه والري ومنظومة الفساد والمقدسات الإسلامية والوصاية الملكية على القدس الشريف".واوضح، ان" اللقاء كان يحمل الكثير من الإيجابية"، مضيفا، ان" النواب الأردني يقف خلف مع دعم القضية الفلسطينية والقدس".والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.وتأتي أهمية لقاء الملك الأخير من أن "كتلة الإصلاح" محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) في البلاد.وجدير بالذكر أن "خطة السلام" الأمريكية، التي يطلق عليها "صفقة القرن"، اقترحها ترامب منذ توليه الرئاسة في عام 2017، وتعد تصفية للقضية الفلسطينية، وسعى بكل الوسائل لتمريرها.وتقوم الصفقة على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وقبلت عديد من الدول العربية بهذه الصفقة وروّجت لها، وحاولت تمريرها بالضغط على الأردن.انتهى..م.م

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