ديلي تلغراف: صفقة القرن انهارت قبل ان تبدأ

2019/06/24 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الصحيفة في تقرير لها، ان" مؤتمر البحرين سيفتتح بعرض شريط فيديو بعنوان "تخيل منطقة الشرق الأوسط مزدهرة"، بهدف إقناع الجمهور بخطة "جاريد كوشنر"، ولكن المشكلة هي أن المؤتمر لن يحضره الفلسطينيون ولا الإسرائيليون وهما طرفا النزاع الذي صممت الخطة لحله".واضاف التقرير أن" جهود السلام الأمريكية بدأت تنهار قبل أن تبدأ، فلم يعد يثق في إمكانية نجاحها إلا قليل من الناس".من جانبها انتقدت السلطة الفلسطينية الخطة، التي يعتقد ان تجمع 50 مليار دولار لتوفير فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ودول الجوار بما فيها لبنان والأردن ومصر".وسيتم عرض الخطة في المؤتمر الذي سيقام في البحرين الأسبوع المقبل، لكن السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعة الفعالية لرفضها التعامل مع دونالد ترامب منذ اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017".انتهى..م.م

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