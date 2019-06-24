البرلمان يصوت على منح الثقة لمرشحي عبد المهدي عدا واحد

2019/06/24 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا من مجلس النواب، ان" البرلمان صوت على عدم منح الثقة لسفانة الحمداني وزيرا للتربية، فيما صوت بقبول ياسين الياسري وزيرا للداخلية، ونجاح الشمري وزيرا للعدل".واضاف، كما صوت البرلمان على اختيار المرشح، فاروق امين وزيرا للعدل".واوضح، انه" بحضور عبد المهدي ادَّوا اليمينَ الدسوريةَ امام مجلس النواب كوزراءَ مُصَوَتٌ عليِهم في حكومتِه".وكان رئيسُ الوزراء قدْ ارسلَ اسماءَ المرشحينَ الى البرلمان مع َرسالةٍ وجهها الى رئيسِ مجلسِ النوابِ محمد الحلبوسي".انتهى..م.م

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