روحاني: امريكا تعاني من عطب فكري ونحن نتمتع بصبر استراتيجي

2019/06/25 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني عند لقا ئه كبار المسؤولين الايرانيين، في طهران، ان" الرد الايراني على خرق الطائرة المسيرة الاميركية جرى خلال دقائق وتمت اصابتها بمنظومة محلية الصنع"، مؤكدا، ان" العدو يعرف مدى قوتنا ومع ذلك نأى عن العقلانيةو في ردوده".واوضح، انه" نتمتع بصبر استراتيجي ولا نخشى الاميركيين"، مبينا، ان" الولايات المتحدة وترامب مشتتون ولذلك يقدمون على اجراءات غير معقولة".واضاف ان" اميركا تريد تركيع الشعب الايراني العظيم لكنها تصطدم في كل مرة بجدار"، مؤكدا، ان" الشعب الايراني سيخرج منتصرا من هذه المواجهة".وبين، ان" قائد الثورة الاسلامية قائد المسلمين من الشيعة وغيرهم في كل العالم"، مشيرا الى ان" الاميركيين اثبتوا انهم كاذبون في زعمهم انهم يريدون التفاوض".انتهى..م.م

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