إسدال الستار على أطول مسرحية !؟

2019/06/25 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري مبروك للجارة إيران وأذرعها وأدواتها ووكلائها في المنطقة والعالم بعد ان حققت أعظم إنتصار في تاريخها المعاصر … لتسدل الستار وتنهي فصول أطول مسرحية وأطول مارثون عرفه تاريخ...أكمل القراءة ←

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