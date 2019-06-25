الحلبوسي يوجه باستضافة ممثلي التربية

2019/06/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مراسل "الغدير"، ان" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة للمجلس باستضافة عاجلة لممثلي وزارة التربية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن معالجة عدم وجود مراكز امتحانية في النواحي".انتهى..م.م

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