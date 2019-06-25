2019/06/25 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستقلال تنشر قرارات مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي لعبد المهدي وكالة الاستقلال.

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