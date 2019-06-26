مرور حلبجة: لوحة السيارة التي تحمل رقم واحد سعرها مليار دينار

2019/06/26 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ السليمانيةأعلنت مديرية شرطة مرور محافظة حلبجة، عن اسعار ارقام السيارات الخاصة مشيرة إلى أن لوحة السيارة التي تحمل رقم واحد سعرها مليار دينار.

وقال مدير شرطة مرور حلبجة العميد حسن عبدالله في تصريح صحافي اطلع “النور نيوز” على نسخة منه: ان “ايرادات بيع الأرقام المميزة ستخصص 80% منها لتطوير المحافظة، وبقية الإيرادات ستخصص للمديرية”.

وبين ان “الراغبين بشراء تلك الأرقام يستطيعون تقديم طلباتهم، وتقوم لجنة خاصة في البت بالطلبات” لافتا الى ان “لوحة السيارة التي تحمل رقم 1 سعرها مليار دينار، والرقم 2 600 مليون دينار”.

واضاف ان “الأرقام من 10 ـ 99 اسعارها 300 مليون دينار، والارقام من 100 ـ 999 سعرها 200 مليون دينار، مشيرا الى ان الرقم 1000 سعره 180 مليون دينار، والرقم 1988 سعره 600 مليون دينار، اشارة الى السنة التي قصفت فيها مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة المحرمة من قبل النظام السابق”.

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