الاردن تعلن عن تسهيلات بمنح سمات الدخول لأراضيها

2019/06/26 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الرزاز، خلال افتتاحه فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين تحت شعار "الاردن والعراق شراكة وبناء، اننا" سعداء بان نرى العراق يستعيد عافيته والقه، وسنقف إلى جانبه، وسنعمل سويا لتذليل العقبات والصعوبات والتحديات التي تعترض العمل المشترك وتطوير العلاقات الضاربة بالتاريخ بين الأردن والعراق".واضاف، ان" الأردن والعراق تجاوزا العديد من العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى "وجود بعض التحديات وانه تم تشكيل فريق لمتابعتها اولا بأول".واوضح، ان" تقارير يومية وخاصة، تأتينا بما يتعلق بالحصول على فيز من السفارة الأردنية في العراق"، لافتا الى ان "الاردن اتخذ عدة اجراءات لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات وذلك من خلال التقدم بطلبات لموقع وزارة الداخلية إلكترونيا وعن طريق مكاتب الطيران والنقل".واكد على ان" العراق والاردن ومصر تمتلك حضارات اعمار وبناء ولازالت اثارها شاهدة على ذلك، ونحن بناة المنطقة والوطن وبسواعدنا نستطيع معا ان نبني مستقبلا زاهياً".واستدرك، ان" عملية البناء تتطلب عملا وجهودا من الحكومات المعنية والقطاع الخاص، وان هناك فريق عمل مع الحكومة العراقية تم من خلاله وضع أسس مهمة وقوية لبناء القطاع وتذليل الصعوبات".وختم بالقول، أننا" نعول في المرحلة القادمة على المقاولين العراقيين والاردنيين والمصريين، لإعادة التكامل بين دول الثلاث بشكل نفخر به".انتهى..م.م

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