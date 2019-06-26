جدول الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية ولجميع الفروع الدراسية

2019/06/26 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر لكم قناة "الغدير" الفضائية جدول الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية ولجميع الفروع خدمة لطلبتنا الاعزاء وحرصا على تأكدهم من موعد الامتحانات والمادة التي يراد الامتحان بها.

علما انه" اعتبارا من يوم غدا الخميس سيتم قطع الانترنت خلال ساعات الامتحان طيلة فترة الامتحانات حسب ما جاء في توجيهات وزارة التربية.الجدول...

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