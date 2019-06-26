حرائق لمخلفات الكبريت في نينوى تدق ناقوس الخطر

2019/06/26 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر ، إن "مخلفات الكبريت المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنيين القريبين من موقع الحادث".

واعلن محافظ نينوى منصور المرعيدي عن النفير العام ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في اخماد حرائق قرب كبريت المشراق.

انتهى .ا.ع

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