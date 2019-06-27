2019/06/27 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو: وزير الداخلية الجديد يوجه بإصدار إجازات السوق والسنوية خلال 24 ساعة فقط

الخميس / 27 / حزيران - 2019

20

كلمة - متابعة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: وزير الداخلية الجديد يوجه بإصدار إجازات السوق والسنوية خلال 24 ساعة فقط) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: وزير الداخلية الجديد يوجه بإصدار إجازات السوق والسنوية خلال 24 ساعة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).