2019/06/27 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: وزير الداخلية الجديد يوجه بإصدار إجازات السوق والسنوية خلال 24 ساعة فقط) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالفيديو: وزير الداخلية الجديد يوجه بإصدار إجازات السوق والسنوية خلال 24 ساعة فقط
الخميس / 27 / حزيران - 2019
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كلمة - متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: وزير الداخلية الجديد يوجه بإصدار إجازات السوق والسنوية خلال 24 ساعة فقط) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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