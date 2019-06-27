الطيران التركي يقتل 4 مدنيين ويصيب آخرين داخل اقليم كوردستان

2019/06/27 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شنت طائرات حربية تركية اليوم الخميس، قصفاً على منطقة تابعة لقضاء قلعة دزة في اقليم كوردستان، اسفر عن مقتل اربعة مدنيين واصابة 5 آخرين.

وقصف الطيران الحربي التركي سيارتين مدنيتين في قرية بركر التابعة لناحية سنكة سر مما اسفر عن مقتل 4 اشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة واصابة 5 آخرين.

وكثفت تركيا قصفها على معاقل حزب العمال الكوردستاني عند المناطق الجبلية الوعرة داخل اقليم كوردستان منذ أن اطلقت حملة "المخلب" في 27 من الشهر الماضي.

وكانت القصف الجوي التركي قد اصاب يوم امس الاربعاء سيارة مدنية اسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر نُقل على الفور إلى المستشفى.

وتقول انقرة إن القصف على معاقل حزب العمال ينفذ بناء على مذكرات واتفاقات مبرمة مع بغداد منذ سنوات.



وكثيراً ما تنتقد حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استخدام اراضيهما منطلقاً لشن هجمات على دول الجوار، وغالبا ما تدين الحكومتان القصف.

وبحسب وزارة الدفاع التركية فان عملية "المخلب" العسكرية أسفرت- ومنذ انطلاقها- عن "تحييد" العشرات من مقاتلي حزب العمال في المنطقة الحدودية بين اقليم كوردستان وتركيا.

وغالبا ما يسفر القصف المتبادل بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية عن سقوط مدنيين لا علاقة لهم بطرفي النزاع.

والحقت المواجهات بين حزب العمال والقوات التركية اضرارا جسيمة بممتلكات السكان وادت كذلك الى إجلاء مئات القرى الحدودية مترامية الاطراف.

وسبق أن دعا القرويون الجانبين إلى نقل ساحة مواجاتهما خارج المناطق المأهولة بالسكان.



وقضى العشرات من المدنيين بفعل الاشتباكات طيلة العقود الماضية.

كان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قال في احدث تصريح له إن وجود حزب العمال الكوردستاني خلق ذريعة للقصف التركي، مكرراً بذلك تصريحاته السابقة.

سوار احمد

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