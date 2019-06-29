ماذا يجري وراء الكواليس ؟؟؟

2019/06/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي حالة من الترّقب والغموض تلّف الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بخصوص ملّف الدرجات الخاصة , خصوصا بعد إعلان السيد رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي يوم أمس الخميس عن إيقاف...أكمل القراءة ←

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