تصاعد حدة التوتر بين انقرة وطرابلس وتهديدات بتدخل عسكري تركي

2019/06/30 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن قوات “الجيش الوطني” التابعة للمشير خليفة حفتر احتجزت 6 من مواطنيها في ليبيا، مهددة بتدخل عسكري تركي في حال عدم الإفراج عنهم.وطالبت الخارجية التركية من قوات المشير خليفة حفتر الإفراج فورا عن المواطنين الأتراك الستة في أسرع وقت ممكن، معتبرة عملية الاحتجاز من أعمال قطاع الطرق […]

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