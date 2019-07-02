مالية الحشد توزع رواتب المنتسبين الذين لم يتسلموا

2019/07/02 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن توزيع رواتب المنتسبين الذين لم يتسملوا بطاقة "الكي كارد".وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنها قامت بتوزيع الرواتب للمنتسبين الذين لم يتسملوا بطاقة "الكي كارد"ومن خلال اللجان المالية.

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