تحالف روسي صيني هندي يسعى لتقويض إمبراطورية المال الأميركية

2019/07/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير روسية أن التحالف الثلاثي المكون من روسيا والصين والهند دعا إلى العمل معاً لإجراء إصلاحات في صندوق النقد الدولي تقلص

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