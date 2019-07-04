وفد الجامعة العربية يصل الخرطوم لدعم جهود إستئناف الحوار بين الأطراف السودانية

2019/07/04 | 22:52

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وصل للخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار الجهود والإتصالات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الإنتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على إستئناف الحوار الهادف الى التوافق على ترتيبات الإنتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.

وكان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، قد كلف السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية بالجامعة، بالتوجه مجدداً الى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذي سيجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد قام بها للسودان يوم 16 يونيو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن زيارة الوفد تأتي في سياق إلتزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان ودعوتها إلى إستئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الإنتقالية.

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