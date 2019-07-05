“العسكري” و”التغيير” في السودان يتفقان على المجلس السيادي والحكومة

2019/07/05 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل المجلس الانتقالي العسكري في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي فجر الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم وتحالف “الحرية والتغيير” االذي يقود حركة الاحتجاج، اتفقا على “تشكيل مجلس للسيادة بالتناوب بين …

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