خطيب جمعة الرميثة: صلاة الجمعة وديعة السيد الشهيد الصدر وثورته الإصلاحية خطها بدمه لكم

2019/07/06 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خطيب جمعة مدينة الرميثة الشيخ جاسم المرشدي اليوم بخطبته بجامع القاسم “ان أبرز النقاط في مرجعية السيد الشهيد الصدر الثاني هي صلاة الجمعة حيث كانت لها محورية في الحركة فهي التي جلبت الناس والإتباع والانتباه في وقت لم يكن لها أثر لدى البيت الشيعي لأنها حركة إصلاحية وثمرة مهمة وهي وديعة السيد الشهيد عند …

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