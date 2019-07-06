2019/07/06 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء الإنترنت أصحاب هواتف “أندرويد” من أكثر من 111 تطبيقا شهيرا يعرض إعلانات “خبيثة” يمكنها أن “تقصف”عمر البطارية.وفي التفاصيل أنّه يجري إخفاء الإعلانات الخبيثة هذه في تطبيقات الألعاب والكاميرات القابلة للتحميل مجانا، والتي كانت متاحة على متجر “غوغل بلاي” الرسمي.ويمكن للإعلانات الخفية الخبيثة أن تمحو ذاكرة الهاتف وتستهلك عمر البطارية، في حين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



هذه التطبيقات “تقصف” عمر البطارية ! النعيم نيوز.

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