2019/07/09 | 10:52

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الرصد الزلزالي: أهالي البصرة شعروا بـ29 هزة أرضية ارتدادية منذ أمس وحتى الآن

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء،

تسجيل وقوع هزة أرضية ارتدادية صباح اليوم، في منطقة مسجد سليمان

غرب ايران بالقرب من حدود محافظة البصرة، مبينةً أن أهالي البصرة

شعروا بـ29 هزة ارتدادية منذ أمس وحتى الآن.

وقالت الهيئة في بيان، إن "قوتها بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر"،

مشيرةً إلى أنه "تم تسجيل منذ يوم أمس وحتى الآن، 29 هزة أرضية

ارتدادية في منطقة مسجد سليمان غرب إيران، وأن المواطنين شعروا بها

في البصرة".

وأكدت الهيئة في بيانها، أن "المراقبة مستمرة من قبل من قسم الرصد

الزلزالي في المنطقة"، لافتاً إلى أن "على المواطنين أخذ الحيط والحذر

والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا

الزلزالية".

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