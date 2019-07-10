دولة الخراب …

2019/07/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كلّ شيء في العراق يسير نحو الخراب ..السلطات الثلاث ..الأحزاب والقوى السياسية ..المؤسسات الدينية ..منظمات المجتمع المدني ..الأخلاق والقيم الأجتماعية ..وأخطر أنواع...أكمل القراءة ←

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