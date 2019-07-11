2019/07/11 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الخميس، عن بدء “الخطوات الفعلية” للمباشرة بإزالة الحواجز وتوسعة شارع مطار بغداد الدولي.وقالت وزارة النقل في بيان لها, إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أجرى وزير النقل استطلاعاً جوياً لمداخل مطار بغداد الدولي وذلك من أجل إيجاد طرق بديلة للأرتال العسكرية وفتح منافذ جديدة وتوسعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الخطوات الفعلية لتوسعة شارع مطار بغداد وإزالة الحواجز النعيم نيوز.

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