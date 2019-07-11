الأستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الاغتيالات ومهرب قادة الدواعش في الموصل

2019/07/11 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، الإطاحة بأحد الإرهابيين المهمين في الجانب الأيسر من الموصل.

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